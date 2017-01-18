На Украине родился ребенок от троих родителей

На Украине родился первый в мире ребенок с ДНК сразу троих человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Вести Украина»

Женщина, родившая ребенка, долгое время страдала бесплодием. Было принято решение сделать пересадку ДНК от женщины-донора в яйцеклетку матери.

«В результате была получена «реконструированная» яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет «трех родителей». Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире», — рассказал директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин.

Девочку выписали из роддома несколько дней назад. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Технологию рождения ребенка с тремя ДНК изобрели в Великобритании в начале 2000-х. Однако британское правительство узаконило эту процедуру только два года назад.