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На Украине родился ребенок от троих родителей
Фото: REUTERS
На Украине родился первый в мире ребенок с ДНК сразу троих человек, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Вести Украина».
Женщина, родившая ребенка, долгое время страдала бесплодием. Было принято решение сделать пересадку ДНК от женщины-донора в яйцеклетку матери.
«В результате была получена «реконструированная» яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет «трех родителей». Наличие ДНК от трех человек было подтверждено при обследовании ребенка во время беременности в лабораториях Украины и Германии. Рождение ребенка после этого метода лечения зарегистрировано впервые в мире», — рассказал директор клиники репродуктивной медицины Валерий Зукин.
Девочку выписали из роддома несколько дней назад. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.
Технологию рождения ребенка с тремя ДНК изобрели в Великобритании в начале 2000-х. Однако британское правительство узаконило эту процедуру только два года назад.
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