Ребенок «от трех родителей» впервые родился на Украине

Ребенок «от трех родителей» в начале января родился на Украине после инновационного репродуктивного метода - пронуклеарного переноса ядер, сообщил директор клиники «Надежда» Валерий Зукин. Уникальность случая заключается в том, что ребенок стал первым в мире родившийся после пронуклеарного переноса ядер в уже оплодотворенных одноклеточных эмбрионах. То есть был проведен перенос ядер генетической матери и ее супруга в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра. Прежде проводился перенос только в неоплодотворенных яйцеклетках.

В результате 34-летняя женщина с бесплодием смогла родить здорового генетически «своего родного» ребенка. Он имеет «трех родителей»: «реконструированная» яйцеклетка, имела генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (около 25 тыс. генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), передает УНИАН.

Технология также может применяться у пациентов с нарушениями раннего этапа развития эмбрионов и для женщин, у которых могут подозревать рождение ребенка с митохондриальными заболеваниями.

В феврале 2015 года Британия официально узаконила изменение генов человека при искусственном оплодотворении для появления детей «с тремя родителями». В конце прошлого года британское управление по эмбриологии и искусственному оплодотворению одобрило рождение детей от одного мужчины и двух женщин. Сообщалось, что первый такой ребенок может появиться на свет в конце 2017 года.