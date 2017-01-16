Предложен способ похудения без диет и упражнений

Психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета в Великобритании заявила, что с помощью ее мобильного приложения можно сбросить лишний вес без диет и тренировок. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание The Telegraph

Приложение предлагает пользователю изображения еды, из которых нужно выбрать полезные продукты. По словам Лоуренс, достаточно всего 10 минут в день, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий.

В исследовании эффективности приложения приняли участие 83 добровольцах. За 7 днем им всем удалось похудеть и в среднем на 220 килокалорий снизить пищевую ценность суточного рациона.