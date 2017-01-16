Глобальное потепление, или как спастись от аномальных морозов

Глобальное потепление приводит к неожиданным и резким изменениям погоды. Сегодня может быть плюс один, а через два дня - минус двадцать пять. То же самое происходит с давлением - от низкого к высокому - за одни сутки. За праздничные морозы только в одной Москве в больницы с обморожениями попало более 120 человек. Конечно, в основном – бомжи. Но никто не застрахован от случайностей. Сломалась машина на трассе. Попали в сильную метель. Застряли в снегу. Просто вышли из дома, понадеявшись на одежду, но недооценили температуру. Прихватило сердце - присели на остановку транспорта. И не смогли встать. Что делать?

Лютые морозы сковали Россию. Каждый день – новый рекорд. Люди, техника – даже здания и асфальт с трудом переживают ТАКИЕ отрицательные значения.

Дальше – больше. На смену рождественским вот-вот придут крещенские морозы. Как с ними жить и как их пережить - попробуем разобраться!

В больницах по всей стране - тысячи людей с одинаковым диагнозом - "обморожение". Среди них и те, кто считал, что мороз привычному занятию не помеха. Максим на собственном опыте понял, что учение о здоровом образе жизни из теплой тропической Индии совсем не дружит с суровыми российскими реалиями.

В Республике Коми – на больничные койки попала местная хоккейная команда. Спортсмены несмотря на погоду, не отменили матч и за что и поплатились.

"У нас была температура около 35 градусов. Обморожение было почти у половины команды. Мы выходим – все сырые. И получаем обморжения", - рассказал полузащитник хоккейной команды "Строитель" Артём Лихачев.

Профессионалы уверены – к холоду надо готовиться. К серьезному холоду - готовиться серьезно. Вот и наша съёмочная группа отправилась утепляться.

Журналисты о холоде знают многое. Мы обязаны освещать события, несмотря на погоду, и иногда на улице проводим по нескольку часов, даже если за окном -30. Так и одеваться нужно соответствующе. Вот сегодня штаны мне уже выдали, а остальное – помогут профессионалы.

"Флис – он очень хорошо сохраняет тепло, при этом даже если намокает – он сохраняет свои функции", - рассказывает Владислав Смирнов

Поверх флисовки Владислав – специалист по гражданской безопасности – натягивает на журналиста РЕН ТВ тонкий пуховик. Уверяет, что одеваться нужно как капуста: чем больше слоёв, тем меньше шансов замерзнуть. При этом всё на пару размеров больше, чтобы создать воздушную подушку, которая будет хранить тепло. Последний бастион защиты – ветровка, а в карман – особое приспособление.

"Термохимическая грелка. Приводится она в действие простым открытием", - рассказывает Смирнов.

Такие же теплые стельки отправляются и в ботинки. Новые технологии должны спасти в холода. Впрочем, наши предки и без химических стелек выживали. Андрей Притчин – оленевод. Не один раз ночевал посреди тундры в снегу и считает, что защитить от мороза могут только натуральные материалы. Рассказывает, как однажды в метель перевернулись сани, и от смерти его спасла только чукотская кухлянка – традиционная одежда народов Севера из оленьих шкур и меха.

Врачи выделяют 4 стадии обморожения. Первая – самая лёгкая. Кожа сначала белеет, после согревания становится красноватого оттенка. После обморожения второй степени появятся волдыри, а после третьей – возникает анемия, в волдырях появляется кровь. Но самая страшная – четвертая степень. Отмирание мягких тканей, поражение костей и суставов. Доктора уверяют, что определить степень опасности с ходу невозможно. Поэтому и оказание помощи лучше оставить профессионалам.

"Человек, который не имеет медицинского образования, на улице не установит сразу степень обморожения. А если это вторая, третья или четвертая, то вы можете нанести травму дополнительную механическую. Поэтому растирать нельзя ни в коем случае ни снегом, ни спиртом, ни маслами, ни жирами и ничем другим", - предупреждает кандидат медицинских наук Бэлла Калаханова.

Техника на морозе тоже отказывается работать. Десятки видеозаписей в интернете, где водители безуспешно пытаются завести свои машины.

Но главные потери несет общественный транспорт. Пока холод идёт в наступление – "ПАЗики" сдаются и остаются в парках. И только героические женщины способны завести очередной замёрзший автобус.

Это в старину говорили – готовь сани летом. Подготовка автомобиля к зимнему сезону начинается уже сразу после осенних дождей. Впрочем, даже самые надёжные методы зачастую не дают никаких гарантий. Поэтому и проблемы приходится решать по мере их поступления. А первые сложности обычно начинаются через три часа после того, как двигатель заглохнет.

Александр Каминский – автомобилист бывалый, ведёт курсы по экстремальному вождению, готов к экстремальному выживанию. Предлагает следующий алгоритм. Если машина не заводится – сначала проверить аккумулятор. Если разрядился – в тепло его и в розетку. А проблемы с двигателем можно решить настойчивостью.

"Рекомендуется дать аккумулятору прогреться. Включить дальний свет на минуту-полторы. Следующее – снимаем нагрузку. Выключаем все электроприборы, выключаем радио. Заводим. И я рекомендую держать один раз долго, вплоть до 30 секунд. Если моя машина через 30 секунд не завелась, то нужно предпринимать какие-то дополнительные действия", - рассказывает Каминский.

Впрочем, гораздо больше лайфхаков в республике Саха, где автомобилисты давно привыкли к тому, что природа - холодна по отношению к ним. Здесь к машинам относятся как к живым. Двигатели укрывают одеялом.

Дальше – больше. Одеялом заботливо укутывают и снизу. Закрывают решетку радиатора, чтобы не поддувало. Здесь даже специальный гараж изобрели – мягкий и легкий. А это парковка в Якутске. Европеец сразу подумает – тут обедают модные электрокары. Но в Сибири знают другое применение розеткам – в каждой машине по несколько обогревателей.

Когда за окном -30 как в Москве или, тем более, -60, как в Сибири – не выдерживают и котельные. В Подмосковье без тепла в самые холода остались сразу несколько районов и тысячи люди, в них живущих. Но замерзали даже те, у кого батареи работали.

Мы пригласили эксперта, чтобы выяснить – почему по квартире гуляют северные ветра. С помощью тепловизора и ветродуя проверяем углы.

Такая проблема – одна из самых распространенных. Строители допустили ошибку, по стене пошла микротрещина, и холод проложил себе дорогу в некогда уютную квартиру. Справиться с бедой самостоятельно не получится – затыкание дыр изнутри только усугубит ситуацию, зато заключение экспертов можно отдать в домоуправление – и они заставят застройщика исправиться.

Минус 36 в Москве – исторический рекорд. В Архангельске и Коми минус 40. В Ханты-Мансийске и на Ямале – минус 60. На эти морозы термометра не хватает. Эта неделя стала суровым испытанием для всей России. Радовались аномальным температурам только дети, у которых затянулись каникулы, и видеоблогеры, получившие возможность вспомнить старые школьные знания и опыты с кипятком на морозе.

За последние годы в центральной России мы отвыкли от настоящей русской зимы, всё больше шутили, что глобальное потепление добралось и до наших краев. Радовались, вот и у нас стало как в Европе, без опостылевших сугробов и метелей. Но синоптики предупреждают, расслабляться рано. До весны далеко. Зима, как известно, в России - большая.