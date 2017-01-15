Американка умерла от устойчивой к 26 антибиотикам супербактерии

Супербактерия, не поддающаяся антибиотикам, убила женщину в США. Это первый официально зарегистрированный случай. Ученые предупреждают, что супербактерия может стать чумой XXI века. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на BBC

От бактерии умерла 70-летняя жительница штата Невада. В августе женщина вернулась в Штаты из Индии, где сломала ногу, а в сентябре скончалась от осложнения - септического шока.

Эксперты нашли в образцах ткани покойной бактерию Klebsiella pneumoniae. Она присутствует в организме здорового человека, не вызывая заболеваний. Однако именно новый штамм бактерии вызвал гибель американки. При этом он оказался устойчивым ко всем видам антибиотиков, которые применяли врачи.

Ученые говорят, что пока подобные летальные случаи редки, но в будущем могут значительно участиться. Лекарств от супербактерии у медиков пока нет. Это означает, что штамм может вызывать эпидемии на планете.

Сейчас медики пытаются найти новые методы, которые позволят лечить заболевания, вызываемые патогенным микроорганизмом.