Онищенко предложил запретить вейпы в России

Роспотребнадзор в субботу призвал ввести законодательное регулирование использования электронных сигарет ("вейпов"). По заявлению ведомства, электронные сигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они фактически могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них.

"Конечно же, электронные сигареты нужно законодательно приравнять к обороту табачных изделий, которые сейчас есть. Вейпы — это более изощренное рекрутирование молодого поколения путём создания некой субкультуры, которую сегодня мы безразлично наблюдаем. Здесь тоже нужно и урегулировать, а проще говоря, запретить курение вейпов", — сказал Онищенко РИА Новости, комментируя призыв Роспотребнадзора ввести законодательное регулирование использования вейпов.

Он добавил, что необходимо подумать, нужно ли такую идею оформить в законодательную инициативу. "Здесь надо смотреть, законодательно или не законодательно", — отметил парламентарий.

"Давайте будем ответственны перед нашим будущим поколением и будем занимать позицию разумную, а не поддаваться на такие провокации. Кто-то на этом вовсе наживается цинично и грубо. Мы теряем здоровье нашей нации, самое страшное, что это молодое поколение", — подчеркнул депутат.

Онищенко посоветовал Роспотребнадзору и Минздраву "не разглагольствовать, а действовать профессионально, последовательно, с целью получить результат".

"Я бы посоветовал федеральным органам исполнительной власти не задумываться, а делать. Призывать не надо, надо работать в рамках тех полномочий, которые у них есть", — отметил бывший главный врач страны.

Внедрение культуры курения вейпов в сознание молодого поколения говорит о том, что "тратятся огромные деньги на привлечение профессионалов с целью вовлечения в эту культуру с последующим или прямым переходом на никотин, наркотики", считает Онищенко.

Депутат считает, что "все россказни" о минимальном вреде электронных сигарет опаснее, чем сигареты, поскольку данный факт не подтверждён мировым медицинским сообществом.