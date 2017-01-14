В России примут «Дорожную карту» по здоровому питанию

Сегодня в мире на первый план выходит проблема ожирения. Людей с лишним весом больше, чем голодающих. Об этом на Гайдаровском форуме сообщила руководитель московского офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по связям с РФ Евгения Серова. В России ситуацию усугубляют тинейджеры - все больше молодежи в возрасте 15-18 лет страдают избыточным весом. Причины в неправильном питании, ограниченном доступе к здоровой пище.

При этом треть продовольствия не доходит до тарелок россиян - выбрасывается в отходы. И это тоже больная проблема.

По словам губернатора Алтайского края Александра Карлина, в стране должна быть программа по детскому питанию. "Это дело национальной важности",- сказал он. Также, по его словам, необходимы программы питания для пожилых, для людей с ослабленным здоровьем, для спортсменов. Причем, есть несколько сотен натуральных продуктов питания для спорта, включая настойки из пант маралов.

В ответ заместитель министра сельского хозяйства Елена Астраханцева сообщила, что в ближайшее время будет утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы (НТИ) здорового и персонифицированного питания - "ФудНет", и министерство начнет отбор и поддержку готовых прорывных проектов.

Дорожная карта "ФудНет" предполагает развитие технологий "умной" еды, поиск натуральных источников сырья. Для того чтобы правильно кормить людей, задействованы и геномика, и селекция, и здоровое земледелие, и выращивание продукции без антибиотиков.

Замминистра сообщила, что вызов для сельского хозяйства - это инновационный путь развития.

И усилия Минсельхоза будут концентрироваться на поддержке научно-исследовательских работ для АПК.

По мнению участников дискуссии, назрела необходимость на законодательном уровне закрепить финансирование корпоративных научных исследований и разработок. При обороте продукции в один миллиард рублей обязать компании создавать научно-исследовательские лаборатории, при обороте в пять миллиардов рублей - инжиниринговые центра, свыше десяти миллиардов рублей - научные центры. "Китай поставил цель к 2035 году создать 400 миллионов рабочих мест в цифровой экономике, включая агропромышленный комплекс", - напомнили друг другу участники дискуссии и призвали лучшие умы страны включиться в обсуждение долгосрочной программы развития сельского хозяйства.