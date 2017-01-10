C марта изменится дизайн пачек сигарет

С 17 марта 2017 года на пачках сигарет появятся еще более страшные изображения, которые, по мнению их разработчиков, помогут сократить число курильщиков. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету»

Как говорится в публикации, на пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные заболеваниями, вызванными курением. Каждый снимок будет занимать не менее половины каждой из сторон пачки. Также предусмотрено использование самого неприятного цвета, по мнению ученых, для человеческого глаза, - грязно-коричневого.