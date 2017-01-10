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C марта изменится дизайн пачек сигарет
С 17 марта 2017 года на пачках сигарет появятся еще более страшные изображения, которые, по мнению их разработчиков, помогут сократить число курильщиков. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Российскую газету».
Как говорится в публикации, на пачках сигарет будут изображены органы человека, пораженные заболеваниями, вызванными курением. Каждый снимок будет занимать не менее половины каждой из сторон пачки. Также предусмотрено использование самого неприятного цвета, по мнению ученых, для человеческого глаза, - грязно-коричневого.
На изменение дизайна у производителей, как отмечает Евразийская экономическая комиссия, осталось менее трех месяцев. Кроме того, отмечается, что на пачках сигарет нельзя будет публиковать картинки и надписи, в которых речь бы шла о чем-то «вкусном» и «полезном» (ягодах, фруктах и так далее). Будет запрещено указывать количество никотина, смол, монооксида углерода. Это делается для того, чтобы курильщики не думал, что меньшее содержание вредных веществ меньше вредит их здоровью.
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