Минздрав предложил лечить табачную зависимость по полисам ОМС

Олега Салагая. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на официального представителя Минздрава РФ

"Несомненно, профилактика является самой эффективной мерой и с медицинской, и с финансовой точки зрения. Документ предусматривает "обеспечение оказания гражданам медицинской помощи при синдроме зависимости от табака и синдроме отмены табака в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи". То есть по полисам ОМС", - заявил он.

Также в антитабачной концепции одним из пунктов является введение запрета на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже.