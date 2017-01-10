Ученые опровергли вред от сидячего образа жизни
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Ученые опровергли вред от сидячего образа жизни

Ученые опровергли вред от сидячего образа жизни
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Ученые из США заявили, что утверждение о вреде сидячего образа жизни является сильно преувеличенной.
К такому выводу исследователи пришли, наблюдая 16 лет за состоянием здоровья и образом жизни 5132 человек. Каждый доброволец вел дневник активности.
Оказалось, что негативное воздействие сидячего образа жизни на здоровье человека является сильно преувеличенной. Так, он не приводит к преждевременной смерти, как считалось ранее.
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Здоровье Наука США
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