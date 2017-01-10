Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни

Американские ученые опровергли мнение о том, что сидячий образ жизни якобы наносит вред организму человека.

Как пишет «ФАН», специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. Научные сотрудники на протяжении 16 лет наблюдали за добровольцами из двух разных групп. В первой группе люди регулярно занимались в тренажерном зале, а во второй группе люди вели пассивный образ жизни. Все респонденты при этом записывали свои активные действия.

В результате выяснилось, что сидячий образ жизни не влияет на появление различных заболеваний и не приводит к преждевременной смерти.

Ранее ученые установили, что от длительного сидения умирают 4% людей.