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Ученые развенчали миф о вреде сидячего образа жизни
Фото: Кадр из сериала "Офис"
Американские ученые опровергли мнение о том, что сидячий образ жизни якобы наносит вред организму человека.
Как пишет «ФАН», специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 5 тысяч человек. Научные сотрудники на протяжении 16 лет наблюдали за добровольцами из двух разных групп. В первой группе люди регулярно занимались в тренажерном зале, а во второй группе люди вели пассивный образ жизни. Все респонденты при этом записывали свои активные действия.
В результате выяснилось, что сидячий образ жизни не влияет на появление различных заболеваний и не приводит к преждевременной смерти.
Ранее ученые установили, что от длительного сидения умирают 4% людей.
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