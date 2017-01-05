Картинки на пачках сигарет станут еще страшнее

С этого года с прилавков российских магазинов окончательно исчезнут пачки сигарет, оформленные привычным образом. Они станут гораздо менее привлекательными, даже наоборот - отталкивающими.

В 2017 году истекает переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза на табачную продукцию, который вступил в силу 15 мая 2016 года.

Что конкретно изменится? Во-первых, страшные картинки нанесены на обе стороны упаковки, и их размер будет не менее 50 процентов от площади пачки. Изображаться на них будут органы человека, поврежденные болезнями, спровоцированные курением, и пояснения - что именно изображено.

Во-вторых, в пачки сигарет запретят помещать вкладыши, которые с одной стороны стимулировали потребителей больше покупать этот товара, суля призы, с другой - ими можно было прикрывать страшные картинки.

В-третьих, на упаковках нельзя будет ставить маркировку "ультратонкие" "экстра", "мягкие", "легкие" или "суперлегкие", поскольку она создает иллюзию. Что такие сигареты менее вредны. А это совсем не так.

По аналогичной же причине нельзя будет указывать количество никотина, смол, монооксида углерода, ведь у покупателя может создаться ложное впечатление, что чем меньше содержание этих веществ, тем безвреднее продукт. Но и это огромное лукавство. Многочисленные исследования, прошедшие в США и Европе, доказали, что люди, употребляющие "ультратонкие" сигареты, болеют страшными болезнями также часто. Как и те, кто дымит обычными. И протекают заболевания у них одинаково. В связи с этим, кстати, такая маркировка давно запрещена в ЕС и США.

В-пятых, на пачки нельзя будет наносить картинки или надписи, которые ассоциировали бы табачные изделия с "вкусностями", "полезностями" или просто продуктами питания. Таким образом, с сигаретных упаковок исчезнут изображения вишенок, клубничек, зеленых листиков, напоминающих чай или лечебные травы. Исключение сделано лишь для ментола.