Исследователи нашли новую весомую причину бросить курить

Ученые из США нашли еще один весомый аргумент в пользу отказа от курения. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

Так, согласно новому открытию ученых, даже 20 минут без сигарет благотворно действую на организм человека: уровень кровяного давления снижается, а за сутки вовсе уменьшается риск сердечно-сосудистых болезней. Но только через год после полного отказа от курения происходит восстановление нервной системы человека и всего организма в целом.

Выводы об этом были сделаны специалистами онкологического общества США. Для открытия был проведен целый ряд экспериментов. Именно благодаря им стало понятно, что отказ от курения позволяет организму восстановится довольно быстро. Уже в первые месяцы такой жизни у человека перестают появляться одышка от физических нагрузок. А уже через полгода после отказа от курения риск возникновения злокачественных опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний значительно сокращается.