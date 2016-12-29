Эффективный препарат от рака оказался смертельно опасным

Чеыре пациента, участвовавшие в клинических испытаниях нового препарата от рака, умерли в связи с тяжелыми нарушениями функций печени. О результатах испытания лекарства под названием Вадастуксимаб сообщила биотехнологическая компания Seattle Genetics. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на издание Gizmodo

Препарат был испытан на 300 пациентах, страдающих от агрессивной формы рака крови, – острого миелоидного лейкоза. Ученым удалось установить, что препарат действительно убивает раковые клетки, оставляя здоровые ткани неповрежденными. Однако тестирование препарата было приостановлено в связи с гибелью четырех пациентов. Решение о прекращении испытаний было принято Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В июле 2016 года FDA прекратило тестировать метод лечения рака, получивший название JCAR015. Несмотря на достигнутый врачами эффект, из-за приема лекарства, использующего генетически модифицированные иммунные клетки T-лимфоцитов, погибли три пациента.