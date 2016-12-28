Скворцова заявила об испытании первого отечественного препарата от рака

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире канала "Россия 24" заявила, что в стране испытывают новый препарат от онкологии, который "показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом".

"Идет вторая фаза (испытаний) первого отечественного препарата… Он показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом", — сказала она.

Министр отметила, что в России "научились делать таргетные препараты для блокады развития той или иной опухоли".