Акушерки смогут принимать роды без врачей

У акушерок России появится собственный профстанадрт. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Известия».

Благодаря этому документы акушерки смогут получить высшее образование и вести неосложненные случаи беременности самостоятельно.

Профессиональный стандарт акушерки разработали в Ассоциации медицинских сестер России. Сейчас он находится на рассмотрении у властей. По мнению главы Ассоциации, новый профстандарт позволит разгрузить врача и повысит уровень доступности медицинской помощи. Немаловажным это окажется для самих акушерок – он позволит им профессионально расти.

Такая практик уже давно существует за рубежом. Так, в Великобритании, Дании, Швеции и некоторых других странах, у которых наблюдается самые низкий уровень перинатальной смертности, основную роль в родах играет акушерка с высшим образованием. Как правило, там они ведут около 70% всех родов.

Правда некоторые врачи уверены, что такая практика не приживется в России, поскольку для ведения и самих родов достаточно врачей. По их мнению, в российской медицине просто не нужны такие акушерки. Кроме того, в настоящее время только 10% родов нормальные, все остальные протекают с осложнениями.

И вот тут возникает вполне закономерный, но во многом риторический вопрос: почему в вышеназванных странах акушерки (которые имеют право принимать только нормальные роды без осложнений) принимают 70% родов у женщин, а в России таких (родов без осложнений) только 10%?