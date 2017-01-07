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Ученые назвали основную угрозу фаст-фуда для человека
Упаковка, а не сам продукт вредны в фаст-фуде. Американские ученые, исследующие проблему, выяснили, что именно она влияет на вред продуктов, которые покупаются потребителями в ресторанах быстрого питания.
Продукты перед отправкой в рестораны для приготовления помещают в специальную упаковку. В состав нее входят вещества фталаты, которые при попадании в организм человека, отрицательно сказываются на обмене веществ.
При этом также отмечается, что фталаты помогают пластику и винилу делать упаковку для фаст-фуда более гибкой.
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