Ученые назвали основную угрозу фаст-фуда для человека

Упаковка, а не сам продукт вредны в фаст-фуде. Американские ученые, исследующие проблему, выяснили, что именно она влияет на вред продуктов, которые покупаются потребителями в ресторанах быстрого питания.

Продукты перед отправкой в рестораны для приготовления помещают в специальную упаковку. В состав нее входят вещества фталаты, которые при попадании в организм человека, отрицательно сказываются на обмене веществ.

При этом также отмечается, что фталаты помогают пластику и винилу делать упаковку для фаст-фуда более гибкой.