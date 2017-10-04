ВС РФ разрешил взыскивать в приказном порядке платежи с дачников

Пленум Верховного суда России одобрил законопроект, помимо прочего разрешающий взыскивать в приказном порядке обязательные платежи и взносы с дачников и садоводов.

Что такое приказной порядок? Когда долги очевидны, нет долгого разбирательства. В определенных ситуациях можно прийти в суд, написать заявление, и судья просто выпишет приказ. С этим документом можно идти к приставам.



Недавно приказное производство было введено для требований по недоплаченным налогам и просроченной коммунальной плате. Управдомы перестали бегать за жильцами, взыскать коммуналку стало очень просто. Теперь предлагается расширить применение такой процедуры и на некоторые другие дела.

Документ уже вызвал широкий резонанс среди юристов: в нем масса предложений как давно назревших, так и вызывающих споры. Как объяснили "РГ" в Верховном суде, проект подготовлен после серьезного и длительного изучения судебной практики. Выявлялись проблемные места, коллизии, недоработки и прочее.



Как сказано в пояснительной записке к проекту, в порядке приказного производства (статья 122 ГПК РФ) предлагается рассматривать требования о взыскании задолженности по обязательным платежам и взносам с членов товарищества собственников недвижимости (например, с членов садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений), а также требование о взыскании задолженности по оплате нежилого помещения в многоквартирном жилом доме или нежилом здании и коммунальных услуг. Разработчики проекта обращают внимание на тот факт, что, например, такого рода нежилые помещения, как апартаменты, нередко используются гражданами для проживания.



По правилам на всех стадиях этой процедуры гражданина должны ставить об этом в известность. Однако на практике существует масса вариантов, при которых гражданин может даже не узнать, что принято решение списать с его карточки долги. И выяснит это только у банкомата или у банковской кассы. Поэтому важно знать, что такое возможно и как поступать, если вы не согласны с долгом.