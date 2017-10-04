Обзор зарубежных СМИ: Почему в каталонском референдуме победила Россия

Каталония провела референдум. А победу одержала Россия.

Москва, очевидно, воспринимает каталонское движение за независимость как еще один инструмент разделения и ослабления демократического Запада, пишет Washington Post . Издание отмечает, что в мире почти никто не поддержал «каталонских сепаратистов», но Россия — как раз в числе этого меньшинства.

Издание отмечает, что российский разведывательно-пропагандистский аппарат мобилизовал свои средства массовой информации и социальные медиа, чтобы поддержать каталонцев. При этом Европейская комиссия , напротив, приняла сторону Мадрида в характеристике голосования как незаконного и заявила, что независимая Каталония не будет частью Союза. Президент США Дональд Трамп также отверг движение за независимость.

В Царском селе скандал из-за земли Порошенко

Украинский суд обязал НАБУ провести расследование присвоения элитного земельного участка площадью почти один гектар, собственниками которого значатся президент Петр Порошенко и его коллега, замглавы БПП, нардеп Игорь Кононенко . Иск, касающийся участка земли в Царском селе на Печерске, направил депутат Виталий Куприй , пишут «Вести-Украина»

У истца есть подозрения, что надел был получен нелегально — через схему фейковых кооперативов. На этих участках ранее располагались теплицы, но в 2008 году их перенесли в промзону. Земля бесплатно была передана во владение кооператива «Зеленбудсервис-К». Половина его участников — приближенные к Петру Порошенко лица. Причем ранее украинский президент хотел продать этот надел за несколько миллионов долларов, но снял объявление из-за проблем с документаций, пишет издание.

Как советский спутник шокировал США

В СССР его называли Спутником, то есть просто «спутником» или «попутчиком», пишет Time . Но для американских космонавтов первый в мире спутник Земли, запущенный СССР 4 октября 1957 года, имело множество смыслов: поражение и открытие, а также начало грядущей космической гонки.

Ученые и чиновники США стремились не показывать своего шока, когда СССР вывел тяжелый спутник на орбиту, хотя для них это был настоящий сюрприз. В США тогда были неспособны на такой подвиг, говорится в статье.

Бойня в Лас-Вегасе могла произойти в другом месте

Стрелок из Лас-Вегаса Стивен Пэддок планировал устроить бойню на другом музыкальном фестивале, который проходил ранее — еще в прошлые выходные. Об этом пишет The Daily Beast.

Так, в конце сентября в Лас-Вегасе, но на другой площадке, проходил фестиваль «Жизнь прекрасна». По данным правоохранителей, Пэддок арендовал поблизости несколько квартир, что дает основания думать о готовящейся именно на этом мероприятие стрельбе. Однако преступник, возможно, не справился с нервами или просто изменил свои планы и зарегистрировался в отеле Mandalay Bay 28 сентября.

Facebook наймет тысячу новых модераторов, чтобы защититься от России

В следующем году Facebook планирует нанять около 1 тыс. новых модераторов, чтобы вручную просматривать и анализировать рекламные объявления, а также инвестирует больше средств в технологию машинного обучения (размер инвестиций не разглашается). Все это делается для противодействия скрытой политической пропаганде, пишет Forbes

Facebook будет рассматривать не только содержание объявлений, но и анализировать контекст, в котором они были приобретены, а также предполагаемую аудиторию. Издание отмечает, что манипулирование рекламной платформой Facebook в России подчеркнуло неспособность компании управлять растущим объемом проблем модерации в своих рекламных и контентных системах.