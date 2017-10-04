«Упавшая на пол конфетка?… Боже мой, где они берут настолько великолепных политиков, где выводят этих птиц высокого полета?», — написала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Глава МИД Латвии предложил оценить возможное влияние России на референдум об отделении Каталонии. В одном из своих интервью латвийский министр сказал, что прошедший референдум стал для Москвы как «упавшая на пол конфета», которую Москва якобы могла использовать для раскола ЕС , сообщает «Интерфакс»

В своем ироничном комментарии Мария Захарова упомянула и о «соседке» Латвии. «До сих пор ждем официального ответа от Литвы относительно заявления Грибаускайте про какой-то „список требований“, который, якобы, ей был предъявлен Россией. Видимо, латвийский МИД решил оригинальным способом отвести удар от руководства соседней страны и выдал новый залп фейков».