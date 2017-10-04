Идем на рекорд: РФ готова вернуть статус мировой аграрной державы

РФ может вернуть себе лидерство в мире по экспорту зерна. В нынешнем году предполагаемый урожай зерновых составит 128 млн тонн. Об этом «Известиям» рассказал министр сельского хозяйства Александр Ткачев

По словам Ткачева, такому росту способствовали «беспрецедентная поддержка государства» и применение современных технологий производства.

Министр говорит, что развивать аграрно-промышленный комплекс в стране необходимо, равно как и стремление вернуть стране статус ведущей мировой аграрной державы.

"Европейские страны, а также США гораздо больше производят на душу населения. Что они делают с «излишками»? Конечно, продают и зарабатывают на экспорте хорошие деньги. За последние семь лет мы отмечаем рост на треть. Мы можем не только накормить собственную страну, но и стать ведущей мировой аграрной державой, поэтому нужно стремиться к тому, чтобы удвоить долю АПК в ВВП", –— отметил министр сельского хозяйства.