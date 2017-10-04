Названа главная опасность «умных» секс-игрушек

Специалист в области интернет-безопасности Алекс Ломас (Alex Lomas) обнаружил опасную уязвимость в современных секс-игрушках. На это обратило внимание издание The New York Post.

Эксперт рассказал, что «умные» вибраторы и прочие эротические гаджеты связываются со смартфонами с помощью Bluetooth и имеют собственные сетевые названия. При этом устройства не защищены и по сути открыты для доступа к любому близлежащему смартфону.

Ломас обнаружил возможность подключиться к секс-игрушке с идентификатором LVS-Z001. Он утверждает, что подобные устройства имеют одинаковое название и легко распознаются.

Главная опасность использования «умных» игрушек кроется в том, что каждый человек может завладеть ей и начать управлять. При этом в современных вибраторах существует множество различных режимов, которые в случае нежелательного вторжения могут стать причиной серьезных повреждений.

В марте стало известно, что канадская компания-производитель «умных» Bluetooth-вибраторов Standard Innovation Corporation выплатит 3,75 миллиона компенсации за незаконный сбор конфиденциальных данных пользователей. Компания заплатила три миллиона долларов пользователям специального мобильного приложения, предназначенного для управления вибратором, и 750 тысяч долларов владельцам «умных» сексуальных игрушек.