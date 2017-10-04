Американский журнал назвал самого влиятельного человека на планете

Джефф Безос , основатель ретейлера Amazon , стал самым влиятельным человеком мира по версии американского журнала Vanity Fair — во второй раз подряд. Этот рейтинг включает финансистов, деятелей кино, шоу-бизнеса, промышленности и ИТ-индустрии.

Безос — американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. Один из богатейших людей планеты, по состоянию на март 2017 года его состояние оценивалось в $72,8 млрд

Это не первая номинация подобного рода: в 1999 году журнал Time назвал Безоса человеком года.

Второе место занимает Марк Цукерберг , основатель соцсети Facebook. 2 млрд пользователей Facebook стали главным достижением Марка в этом году.

Третье место у главы Apple Тима Кука . Капитализация компании в этом году впервые превысила $800 млрд (однако Apple потеряла $50 млрд после презентации нового iPhone). К слову, в прошлом году Тим занимал лишь 11 место рейтинга.

Не менее впечатляющий прорыв совершил обосновавшийся на четвертой позиции Ларри Пейдж , сооснователь Google , год назад занявший 13 место.

Замыкает топ-5 изобретатель и предприниматель Илон Макс. В этом году Илон представил план колонизации Марса (и показал ракету для выполнения этого плана), запустил в космос ракеты, которые вернулись обратно на Землю, а также построил доступный электромобиль.