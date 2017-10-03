Обзор зарубежных СМИ: «Земельный бунт» в Крыму

В Крыму назревает «земельный бунт»

Назначенные Кремлем новые чиновники в Крыму оказались такими же коррумпированными, как и их украинские коллеги, пишет The New York Times . Однако сильнее всего крымчан возмущает то, что их вызывают в суд, чтобы лишить небольших земельных участков, выданных им бесплатно в качестве предвыборной уловки в 2010 году, когда Украина контролировала Черноморский полуостров.

Власти Севастополя утверждают, что им требуется изъять порядка 10 тыс. участков, чтобы создать рациональный городской план развития. Однако граждане считают, что «массовый захват земли» пойдет на пользу лишь недобросовестным застройщикам и высокопоставленным чиновникам, которые желают обогатиться на ликвидных прибрежных участках. Город подал уже более 3,5 тыс. исков, но это только начало, пишет издание. Причем ответчиками в этом случае выступают простые граждане — бюджетники, пенсионеры, ветераны.

Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом и опытным грабителем

Отец Стивена Пэддока, который устроил массовый расстрел гостей на музыкальном фестивале в Лас-Вегас, был в свое время одним из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников, пишет Daily Mail . Будучи осужденным на большой срок он сбежал из федеральной тюрьмы, а затем провел десятилетие в бегах.

Бенджамин Хоскинс Пэддок должен был провести около 20 лет в тюрьме за серию ограблений банков. Однако он бежал оттуда в 1968 году и был включен ФБР в список самых разыскиваемых преступников. В характеристике ФБР на Бенджамина Пэддока говорилось, что он является диагностированным психопатом и имеет склонности к самоубийству. Когда его арестовали, его сыну Стивену было всего семь лет.

В США вспомнили самую большую ошибку Гитлера: вторжение в Россию

Война между Германией и Советским Союзом началась летом 1941 года, хотя угроза конфликта маячила с начала 1930-х годов. Американское издание The National Interest пишет о самой большой ошибке Адольфа Гитлера — вторжении в Россию.

Весной 1941 года, вдохновившись разгромом Франции, а также завоеванием Греции и Югославии, Гитлер подготовил свою самую амбициозную кампанию — уничтожение СССР. Именно эта война привела к ужасающим человеческим жертвам и полной ликвидации нацистского режима. В результате победы в войне Советский Союз получил контроль над огромной частью Евразийского континента. Издание подчеркивает, что память России о той войне продолжает объяснять внешнюю политику российских властей.

Всю Европу могут погубить последствия каталонского референдума

Последствия каталонского референдума могут перенестись за пределы Испании, пишет The Guardian . Дело в том, что Каталония не уникальна: по всей Европе есть регионы, которые стремятся переопределить свою идентичность и отвергнуть централизованное государство.

Испанские власти пытались противостоять референдуму в Каталонии в жесткой форме. По мнению издания, мирные кампании, пытающиеся отстоять свое право на самоопределение, обречены пока что на провал. При этом Европу может захлестнуть «эффект волны» каталонского референдума. В других европейских государствах, в частности, в Италии, Германии, Англии, есть силы, которые отвергают легитимность удаленной центральной власти.

На украинских дорогах вовсю хозяйничает лжеполиция

На украинских дорогах, особенно в Киеве и области, активно хозяйничают псевдополицейские. Как пишут «Вести-Украина» , под видом дорожного патруля они грабят людей: навязывают нарушения автомобилистам, а затем предлагают их «замять» за взятку. Иногда в ход идут угрозы, преступники применяют силу и бьют окна.

Отмечается, что лжеполиция имеет полный комплекс формы, поддельные удостоверения, оружие. При этом издание пишет что также участились случаи, когда в квартиру к простым гражданам проникают мошенники под видом участковых.