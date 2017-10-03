Названы виновные в гибели детей в Одессе

Две недели назад, в ночь на 16 сентября в Одессе сгорел детский лагерь «Виктория». Трагедия унесла жизни трех девочек — девятилетней Насти Кулинич, восьмилетней Снежаны Мазур и одиннадцатилетней Снежаны Арпений.

Пожарные приехали на место через несколько минут после поступления звонка, но лагерь уже полыхал. Воды на месте тоже не оказалось.

Если бы лагерь соответствовал минимальным требованиям пожарной безопасности, трагедию удалось бы минимизировать или предотвратить. Кто виноват в служебной халатности, унесшей жизни детей? Об этом сбокор «Ридуса» поговорила с экспертом-криминалистом Сергеем Искруком

В 2014 году Искрук занимался расследованием пожара в одесском Доме Профсоюзов, но его выводы не понравились украинским властям, и, чтобы спасти себе жизнь, криминалист был вынужден тайно бежать в Донецк. Он находится здесь уже полтора месяца и занимает должность подполковника МЧС ДНР.

— Я все время пытаюсь найти пьяных медведей на улице и купить себе установку «Град». Но все как-то не получается, — замечает собеседник.

Сергей Искрук поясняет, что согласование проекта пожарной безопасности — долгое и сложное занятие.

В проекте должны быть предусмотрены достаточно широкие пути эвакуации, нормально работающая сигнализация и другие технические детали, без которых «добро» от инспектирующих инстанций невозможно. Проект подается в МЧС по одесской области.

После проверки экспертизы начинается строительство. Согласно действующим нормативным документам, каждый этап строительства должен проходить под контролем инспектора.

Муниципальный лагерь находился под контролем мэра Одессы Георгия Труханова. После трагедии в Одессе начались беспорядки — активисты обвиняли мэра в трагедии. Разделяет это мнение отчасти и Сергей Искрук.

— Скорее всего, было указание свыше как можно быстрее сдать объект в эксплуатацию. МЧСники давали предписания наладить безопасность в здании, но к ним не прислушались. На эти предписания просто-напросто забили. Что это значит? Что у владельца данного объекта была хорошая «крыша». И владелец просто наплевал на требования безопасности, чтобы сдать объект как можно быстрее, — говорит он.

Искрук отмечает, что, судя по видео, деревянное здание лагеря не было даже минимально защищено от пожара — дерево не было пропитано специальным противопожарным составом, замедляющим горение.

— В моей практике была такая история, что владелец одного ресторана решил сделать в нем соломенную крышу. Стены были у него деревянными. Соломенную крышу он обработал этим составом. При пожаре на данном объекте сложились несущие схемы, а крыша не сгорела, — рассказывает Искрук. — К тому же, еще до прибытия первого пожарного инспектора произошло обрушение здания. Это значит, что первое сообщение на «01» поступило с опозданием. Если бы была должным образом установлена пожарная сигнализация, то после возгорания сигнал бы поступил немедленно.

Действительно, комиссия уже признала: сигнализация была отключена. Это и послужило причиной возгорания. Противопожарная сигнализация для лагеря была куплена в 2016 году, но в июле 2017-го администрация лагеря разорвала контракт с компанией «Укртехбезопасность», обслуживающей сигнализацию.

Новая сигнализация к тому времени уже вышла из строя. Пожарная инспекция выявила это нарушение, но никаких мер принято не было. Разве что лицо, ответственное за противопожарную безопасность было оштрафовано на одну гривну.

В дальнейшем пожарная инспекция неоднократно присылала в лагерь, районную администрацию и мэрию предписания об устранении неполадок. Никаких результатов они не возымели. Только лицо, ответственное за пожарную сигнализацию, было оштрафовано на 51 гривну.

Сейчас директору лагеря Петросу Саркисяну объявлено подозрение о нарушении правил пожарной безопасности. Однако очевидно, что в трагедии виноват не один он.

— Далее. Если исходить из скорости распространения огня, то становится очевидно, что деревянные стены не были пропитаны составом, замедляющим горение. Прибытие пожарного наряда составляет 5 — 7 минут, к этому времени дом уже полыхал. Это говорит, что элементарные пожарные нормы не были выполнены. К тому же, в здании были проблемы с электричеством, а это вообще нонсенс. Проблемы с проводкой, с сигнализацией, отсутствие надежной охраны сделали катастрофу неминуемой, — говорит Сергей Искрук.

На проблемы с электричеством дети жаловались уже долго. Они не могли даже нормально принять душ: их било током. Администрация в ответ на это посоветовала им ходить в резиновых тапочках.

Однако Труханов, мэр Одессы, опровергает и проблемы с электричеством, и отсутствие пропитки стен. По его словам, и электрика соответствовала нормам безопасности, и огнеупорное покрытие стен присутствовало.

Труханов пообещал продемонстрировать соответствующие документы. В случае появления этих документов возникнут вопросы еще и к тем, кто их подписывал: ведь не только Искрук, но и другие эксперты сходятся во мнении о том, что правила пожарной эксплуатации были грубо нарушены.

— Далее. На данном объекте, если мы исходим из видео, было всего два охранника. Один охранник на входе, один непонятно где ходит по территории. Если бы данный объект охранялся так, как он действительно должен охраняться — один охранник на входе, один в помещении, один перемещается по территории — то возгорание было бы замечено быстрее, и помощь приехала бы быстрее.

Кроме того, помогли бы вытаскивать детей. А так один из них вообще впал в ступор и убежал. Опять же, по видео там одна женщина, которая спасает детей. Одна на здание общей площадью тысяча квадратных метров. Она действительно проявила героизм, но где же остальные? Эвакуация должна проходить по заранее приготовленному плану, а в результате детей спасала одна вожатая, которая физически не успела вытащить всех, — комментирует Искрук.

Искрук полагает, что в трагедии виноваты все: те, кто принимал объект в эксплуатацию, те, кто курировал его, те, кто открывал. И, конечно, те, кто ремонтировал лагерь.

А ремонтом его перед торжественной сдачей «Виктории» в эксплуатацию в мае занималась фирма «Юг-Укрстрой». Она же устанавливала автоматическую пожарную сигнализацию, ставшую причиной возгорания и электромонтажными работами. Компания выиграла тендеры на все эти работы, а деньги ей выделяло управление по капстроительству Одесского горсовета. Им руководит старый товарищ мэра Труханова Борис Панов

Ни «Укртехбезопасность», ни «Юг-Укрстрой» никак не комментируют происходящее.

Тем временем уволилась «по собственному желанию» вице-мэр Одессы по гуманитарным вопросам Зинаида Цвиринько.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко отметил, что если Цвиринько действительно получала все предписания по устранению неполадок от пожарной службы, то ей грозит уголовная ответственность. Предъявят ли обвинение в халатности мэру Труханову, зависит от результатов исследования документов.

Впрочем, скорее всего, высшие должностные лица, а также владельцы фирм, раз за разом успешно выигрывающих тендеры, как всегда, останутся ни при чем.

Вероятнее всего, самый гуманный и украинский суд накажет только самое нижнее звено персонала, которое при всем желании не могло повлиять на вопиющую халатность руководства, пожелавшего «попиариться» на отремонтированном лагере.