«Она бельё намеренно игнорирует?»: Рианна снова шокировала публику откровенным нарядом

Популярная американская певица Рианна снова шокировала публику своим выбором наряда, появившись без нижнего белья на многолюдной улице.



Звездная певица Рианна все чаще становится объектом критики не только среди хейтеров, но и в кругу преданных фанатов. 29-летняя девушка сильно поправилась в последнее время и не просто игнорирует этот факт, но также продолжает выбирать наряды, которые бы подошли под ее прежнюю фигуру. Накануне Ри прогуливалась по многолюдной улице с полуголой грудью, которая грозила вывалиться на всеобщее обозрение из довольно глубокого декольте артистки. Рианна выбрала для прогулки черное платье-майку, которое полностью обтянуло ее массивную фигуру, и проигнорировала бюстгальтер, оставив грудь полуоткрытой на показ публике. Волосы знаменитости были собраны в высокий пучок, а на лице певицы практически полностью отсутствовала косметика. Такой, казалось бы, естественный вид Рианны должен был порадовать фанатов девушки, но все случилось иначе.

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«Она когда-нибудь похудеет? Ужасно же смотрится!» «Судя по всему, она лифчик намеренно игнорирует?» «А мне нравится, когда у девушки есть за что подержаться! Рианна не вздумай худеть!» «Она ужасна просто! Эти толстые руки и дряблая кожа!» «Образ крутой, на самом деле, но не на такую фигуру! Не на такую фигуру!»



Стоит отметить, что Рианна уже не впервые шокирует публику появлением без бюстгальтера, вызывая каждым таким выходом горячие споры о нормах приличий. Так, накануне певица появилась на улицах Нью-Йорка в ярко-розовом комбинезоне от модного дома Rosie Assoulin, который практически полностью обнажил грудь знаменитости.