Официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил о незаконности проведенного в Каталонии референдума о независимости. По его словам, плебисцит противоречит испанской конституции.

Схинас также призвал Мадрид и Барселону прийти к консенсусу.

Официальный Мадрид не раз заявлял, что не признает итоги референдума.

В свою очередь глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что жители автономии добились права на суверенитет.



"Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии выиграли свое право стать независимой страной, управляемой как республика. Выиграли своё право на суверенитет", — сказал политик.

Напомним, 90% горожан проголосовали "за" выход из состава Испании. Референдум проходил на фоне беспорядков и столкновений с полицией. В результате пострадали 893 человека. Медицинская помощь также понадобилась 33 правоохранителем.