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Российская Газета

Резервный фонд России уменьшился за месяц на 1,5 процента

Резервный фонд России уменьшился за месяц на 1,5%
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Отечественный Резервный фонд за сентябрь сократился в рублях на 1,5 процента — до 986,71 миллиарда. На начало сентября его объем превышал триллион рублей. В долларах он составляет 17,01 миллиарда. В американской валюте объем фонда уменьшился всего на 0,3 процента, сообщает Минфин РФ.
По состоянию на 1 октября объем Фонда национальной безопасности составил 4,21 триллиона рублей, что эквивалентно 72,57 миллиарда долларов.
В сентябре 2,39 миллиарда евро из него на счетах в Банке России были реализованы за 164,18 миллиарда рублей. Вырученные средства зачислены на счет по учету средств федерального бюджета для обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда.
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