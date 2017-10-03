Главные события у вас в почте
В России предложили облагать пошлиной все покупки из-за рубежа
Фото: © Fotolia / alimyakubov
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступает за обнуление порога беспошлинной трансграничной интернет-торговли и введение дифференцированной ставки пошлины в зависимости от стоимости купленного в зарубежном online-магазине товара, сообщил РИА Новости глава АКИТ Алексей Федоров.
Об этом он рассказал по итогам совещания с представителями ФАС, Минфина, Минэкономразвития, ФТС, ФНС, где обсуждался подготовленный ассоциацией законопроект о введении НДС для иностранных интернет-магазинов.
По словам Федорова, помимо этого, обсуждался также вопрос снижения порога беспошлинной торговли. Сейчас в России он установлен на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц.
Предложение о снижении порога до 20 евро за посылку в АКИТ считают недостаточной мерой. "Порог в 20 евро за посылку — это слишком высокий порог, это больше существующих 1 тысячи евро в месяц на одно физлицо. Сейчас есть порог на физлицо 1 тысяча евро в месяц на все посылки, которые человек ввозит с иностранной территории. Порог 20 евро на одну посылку означает, что каждый человек 20-евровых посылок может ввезти в месяц неограниченное количество и не платить с них ничего", — пояснил Федоров.
В АКИТ считают, что необходимо обнулить порог беспошлинной торговли и дифференцировать ставку пошлины в зависимости от цены товара.
"Мы придерживаемся той версии, что надо снижать его (порог — ред.) до нуля и, возможно, дифференцировать, то есть посылки стоимостью до 20 евро облагать пошлиной в 10%, до 150 евро — 20%, посылки стоимостью от 150 евро облагать пошлиной в 30%, чтобы ни одна посылка на территорию РФ не прошла без налогообложения", — сказал Федоров.
По его словам, на совещании также обсуждался вопрос введения НДС в размере 18% для зарубежных интернет-магазинов. "Наш вариант освобождает российского гражданина от уплаты каких бы то ни было налогов и пошлин, а иностранные интернет-магазины делает налоговыми агентами РФ. Этот вариант более простой с точки зрения администрирования, гораздо более дешевый, потому что надо администрировать не несколько миллионов российских граждан, а всего 130-150 больших зарубежных интернет-магазинов, это очень просто", — сказал глава АКИТ.
Он напомнил, что такая практика уже существует: с 1 января был введен так называемый закон о "налоге на Google", по которому иностранные интернет-компании, продающие электронный контент или софт через интернет в РФ, должны встать на учет в налоговую службу и платить НДС 18%.
По словам Федорова, на совещании ни один из вариантов регулирования деятельности иностранных интернет-магазинов выбран не был.
На совещании было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители ЦБ РФ, ФАС, НСПК и АКИТ, и которая выработает совместное решение, каким образом определять, сколько иностранный продавец получает денег с российских банковских карт. "Это еще один метод фискализации — понять не только сколько посылок ввезено в Россию, но и сколько иностранный интернет-магазин получил с российских карт денежных средств. Такая рабочая группа будет создана", — сказал Федоров.
Минэкономразвития Центральный банк России ФАС Google Еще 3 тега
Оставить комментарий