Поклонской предложат баллотироваться в президенты, чтобы забрать депутатский мандат?



Какое решение примет Поклонская, неясно. При этом «выгнать» депутата из Думы почти невозможно. Отказ от мандата — исключительно добровольное решение. При этом эксперты отмечают, что это едва ли станет делать один из главных символов «крымской весны». Отвечая на вопросы о возможном выдвижении в президенты, Наталья Владимировна публично опровергает слухи и говорит о поддержке Владимира Путина . Возможные сценарии карьеры Поклонской нарисовал руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев

Константин Калачев руководитель «Политической экспертной группы»: «Эта мания „Матильды“ многим не нравится. Думаю, не нравится она и руководству Государственной думы, потому что одержимость Поклонской стала притчей во языцех и это бросает тень на всю Государственную думу. Поэтому воспитательные беседы с ней абсолютно понятны. Я думаю, что для Поклонской, наверное, важно, как она воспринимается со стороны. Надеюсь, ей все-таки хочется выглядеть человеком адекватным и увещевания подействуют. Если нет, мы можем предложить ей еще один сценарий: допустим, Поклонская слагает с себя обязанности депутата и заявляет о своем выдвижении в кандидаты на пост президента России. Я думаю, сценарий власть вполне устраивает, потому что кампанию президентскую надо как-то украсить, а она могла бы стать знаменем для монархистов, для православных фундаменталистов и даже для откровенных черносотенцев».





А пока под угрозой остается авторитет самой Государственной думы. Ведущий эксперт Центра политического анализа Михаил Захаров считает, что страсти по Поклонской скоро закончатся:



Михаил Захаров ведущий эксперт Центра политического анализа: «В составе «Единой России» всегда были люди, которые, скажем так, колебались не с линией партии, а параллельно ей. Например, есть известный депутат нескольких созывов Евгений Федоров . И при этом ему ничего не мешало избираться при поддержке «Единой России», по крайней мере на прошлых выборах. Вероятен исход, что Поклонская все-таки сбавит свою пиар-активность по поводу фильма «Матильда». Он, в конце концов, вышел, и рано или поздно протесты просто закончатся, им неизбежно придется протестовать против чего-то другого, что не будет уже таким громким».

По мнению экспертов, если Наталья Поклонская решит выдвигаться в президенты, то она сможет рассчитывать примерно на 4% голосов российских граждан.