Каталония в крови

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида. Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Более трехсот человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование