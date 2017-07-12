Каталония в крови
Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что Каталония завоевала право на независимое государство. Он объявил состоявшимся референдум, проходивший по этому вопросу в воскресенье, несмотря на сопротивление Мадрида. Власти Каталонии сообщили, что 90% участвовавших в голосовании поддержали идею независимости от Испании. Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Более трехсот человек пострадали в стычках с полицией, пытавшейся предотвратить голосование
11:58 фоторепортаж
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