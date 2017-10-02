СМИ узнали, куда владельцы «ВИМ-Авиа» выводили деньги перед крахом

Владелец авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев мог спрятать активы и деньги перед банкротством компании, сообщает Life.

Продажа в августе 2016 года дочерью Мурсекаева Анной Амбросовой топливной компании «ФТ интернешнл», которой она владела, может быть связана именно с избавлением от российских активов: финансовые показатели фирмы были хорошими, а покупателем стал давний знакомый семьи Сергей Галан.

За месяц до этой сделки Галан обанкротил компанию для управления активами и ценными бумагами семьи Мурсекаевых «Инвест холдинг»: в 2016 году фирма показала чистую прибыль в 9 миллионов рублей, однако ей не хватило миллиона, чтобы вовремя погасить некие обязательства перед компанией Галана «Технополис». Судебные материалы по делу не сообщают, за что именно задолжал «Инвест холдинг».

Также издание обращает внимание на зарубежных владельцев «ВИМ-Авиа». Какое-то время 20-ю процентами авиакомпании владела Hercules Partners Fund из Лихтенштейна. А благодаря базе данных Mossack Foneska выяснилось, что человек с таким же именем, как у зятя Мурсекаева, Николай Амбросов, является бенефициаром офшора Aloma S. A. в Люксембурге.

По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, большинство денежных средств Мурсекаевы, скорее всего, вывели за границу, а действовали они по известной мошеннической схеме: кредиты под гарантии имущества.

Впрочем, по мнению главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого , Мурсекаевы не планировали покидать страну, а причиной банкротства «ВИМ-Авиа» стала нехватка оборотных средств из-за желания максимального заработка в высокий сезон.

Как сообщили в Следственном комитете, семья Мурсекаевых покинула Россию в начале прошлой недели.