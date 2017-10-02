Москвичи осудили Малахова за благодарность Собянину

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что после его сообщения в соцсети Twitter в его квартире дали отопление.

30 сентября Малахов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину , заявив, что его квартира на улице Остоженка 1/9 замерзает: температура не превышает 14 градусов.

Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.

На следующий день ведущий сообщил, что его просьба подействовала.

«Вы мой мэр! Все заработало! Тепло пошло», — написал он.

Некоторые подписчики обратились к Андрею Малахову с просьбой помочь и им, а другие осудили ведущего за «низкопоклонство» перед мэром.

«…Ничего, что это его работа? Комфортная жизнь горожан, а не распил на плитке. Не стремно унижаться?» — написал пользователь Ambull.

28 сентября стартовал отопительный сезон в Москве. На данный момент уже подключено 75% жилых домов и почти 80% школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Согласно правилам, в квартирах батареи включаются, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней.