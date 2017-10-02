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Москвичи осудили Малахова за благодарность Собянину
Телеведущий Андрей Малахов заявил, что после его сообщения в соцсети Twitter в его квартире дали отопление.
30 сентября Малахов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину, заявив, что его квартира на улице Остоженка 1/9 замерзает: температура не превышает 14 градусов.
Дорогой @MosSobyanin, Остоженка 1/9 замерзает! Температура воздуха в квартирах 14 градусов. Спасите! Коммунальщики рекомендуют терпеть— Андрей Малахов (@a_malahov) 1 октября 2017 г.
На следующий день ведущий сообщил, что его просьба подействовала.
«Вы мой мэр! Все заработало! Тепло пошло», — написал он.
Некоторые подписчики обратились к Андрею Малахову с просьбой помочь и им, а другие осудили ведущего за «низкопоклонство» перед мэром.
«…Ничего, что это его работа? Комфортная жизнь горожан, а не распил на плитке. Не стремно унижаться?» — написал пользователь Ambull.
28 сентября стартовал отопительный сезон в Москве. На данный момент уже подключено 75% жилых домов и почти 80% школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Согласно правилам, в квартирах батареи включаются, когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней.
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