Названа лучшая замена сексу

Специалисты из компании MyndPlay, специализирующейся на разработке нейро-компьютерных интерфейсов, выяснили, что шопинг может приносить больше удовольствия, чем половой акт. К такому выводу ученые пришли, проанализировав гамма-ритм, генерируемый мозгом добровольцев. Об этом сообщает издание New York Post.

По словам исследователей, людей, совершающих покупки, можно разделить на две категории. Первая группа, так называемые «вдохновленные покупатели», включает в себя тех, кто ходит в магазины для того, чтобы приобрести вещи, подчеркивающие их индивидуальность. Другие потребители занимаются шопингом, чтобы следовать моде или соответствовать своему окружению.

Оказалось, что мозговые гамма-ритмы «вдохновленных покупателей» в 84 процентах случаев демонстрируют ту же картину, что наблюдается у людей, занимающихся сексуальной активностью, или победителей соревнований.

Как пишет издание, шопинг может приносить даже больше удовольствия, чем секс, однако большинство людей из второй группы, наоборот, быстро устают и испытывают умственное утомление.