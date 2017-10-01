Трамп рассказал о «милом общении» с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп полагает, что ему удастся справиться с ядерной проблемой КНДР в отличие от его предшественников.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что ему удастся решить ядерную проблему Северной Кореи. Об этом глава Белого дома написал на свое странице в Twitter.

«Милое обращение с Человеком-Ракетой не работало 25 лет, почему это должно сработать сейчас? Клинтону не удалось, Бушу (младшему— прим. ред.) и Обаме не удалось. У меня получится», — написал Трамп.

Вместе с тем также стало известно, что к середине октября США планируют направить авианосную ударную группу к берегам Корейского полуострова, в которую войдут авианосец Ronald Reagan, эсминец, оснащенный боевой информационно-управляющей системой Aegis, крейсер с самонаводящимися ракетами, а также атомная подводная лодка.