Делегация из Украины планирует посетить Крым

В съезде украинского народа в Крыму примут участие представители разных стран, в том числе Украины, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов , сообщает РИА Новости



Как поясняла ранее заместитель председателя региональной общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, в Симферополе состоится круглый стол, на котором речь пойдет о сотрудничестве украинских общественных объединений Крыма с соотечественниками за рубежом.



«На круглый стол приглашены представители из целого ряда государств, в том числе из Украины и Донецкой и Луганской народных республик. Конечно же, будут представители украинской общины России, которая весьма у нас уважаема, сильна и активно участвует во всех сферах жизни Российской Федерации», — заявил Мурадов.



Он также отметил, что особенно внимательными в Крыму будут к участникам мероприятии из Украины, понимая, что им будет крайне непросто.

«Мы будем делать все, чтобы не ставить их в ситуацию риска политического и физического, потому что люди в Киеве сидят мстительные. Уже тысячи людей за решеткой находятся, поэтому, конечно, мы будем их оберегать, но тем не менее они с нами, они будут участвовать», — подчеркнул он.