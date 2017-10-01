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Полиция проводит проверку по факту драки со стрельбой с участием бойца ММА в Петербурге
Полиция проводит проверку по факту конфликта на улице в Московском районе Петербурга, в результате которого травмы получили двое мужчин. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
"В результате произошедшего конфликта 31-летний мужчина получил ранение из травматического оружия и 25-летний молодой человек получил телесные повреждения. Пострадавшим оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничто не угрожает", — отметили в полиции.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, второй пострадавший — чеченский боец смешанных единоборств, чемпион России по грэпплингу Умар Вахаев. 25-летний Вахаев выступает за клуб "Беркут", в его послужном списке 4 победы (3 досрочно), ни одного поражения.
Инцидент произошел накануне около 21:30 мск у дома 208 по Московскому проспекту.
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