NI: Россия на учениях «Запад-2017» продемонстрировала новейшее оружие



Россия продемонстрировала "технические инновации" в ходе военных учений "Запад-2017". Об этом пишет в статье для The National Interest аналитик Николас Дж. Майерс.

Особенно высокую оценку автор дает тактическим ракетным комплексам "Искандер", береговым ракетным комплексам "Бал" и зенитным ракетным комплексам С-400 "Триумф". В списке "настоящих технических инноваций" The National Interest также упоминает усовершенствованные системы радиоэлектронной разведки, в частности беспилотники, а также системы, использующие ГЛОНАСС.



"Искандер" был продемонстрирован на Лужском полигоне, самом северном из районов, где проходили маневры. Вместе с тактическим ракетным комплексом также были испытаны ракеты "Точка-У".



Береговой ракетный комплекс "Бал", как отмечает Майерс, за последние два года стали устанавливать на военно-морских базах по всей России. "Запад-2017" не мог обойтись без него, подчеркивает аналитик. Его задействовали в маневрах 19 сентября.



Учения "Запад-2017" прошли на территории Белоруссии и России с 14 по 20 сентября. За маневрами наблюдали около 100 иностранных военных атташе.





Маневры вызвали ряд обвинений в адрес Москвы. В частности, глава Генерального штаба Украины генерал армии Виктор Муженко заявил, что Россия оставила часть своих войск в Белоруссии после завершения учений.



Ранее в российском МИД отметили необоснованность заявлений НАТО , связанных с учениями "Запад-2017". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , в свою очередь, отверг упреки в недостаточной открытости маневров, а "нагнетание страстей" вокруг них назвал провокацией.