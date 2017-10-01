«Проходной билет в Москву»: Степан Менщиков больше не нужен своей женеъхэ\эжх

Экс-участник популярной телестройки Степан Менщиков рассказал о расставании с женой Евгенией. Мужчина не собирается бороться за отношения и начинает жизнь с чистого листа. Он готов к тому, что придется работать в разы больше, чтобы содержать детей.

Недавно выяснилось, что звезда «Дома-2» Степан Менщиков разошелся с супругой Евгенией. Женщина собрала вещи и съехала от мужа вместе с детьми. «Женя решила жить без меня. Она все время хочет жить без меня. Я устал говорить: „Что ты делаешь — двое маленьких детей, кому ты нужна? Сейчас непростое кризисное время — и мне туго как артисту, еще детей надо кормить. Кто их будет содержать, тебя“. Конечно, я буду помогать, но и мне непросто. Вдвоем же легче жить. Такие стычки происходило постоянно — как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву», — рассказал Степан в одном из интервью.

Сейчас мужчина активно ищет подработку, старается проводить больше мероприятий, ведь теперь ему придется тратить намного больше. «Недавно я отдал Жене 20 тысяч рублей — это все деньги, которые я заработал. Но она еще заняла у наших общих знакомых. Я снимал на протяжении семи лет квартиру за 1000 долларов в месяц. А теперь мне пришлось от нее отказаться и выбрать жилье меньшей площади», — поделился Менщиков.

У поклонников сохраняется надежда на то, что пара все же сойдется до развода, что это всего лишь очередная ссора. Степан же больше не видит будущего с супругой и признается, что вовсе не против, если у Евгении появится достойный мужчина. Самое главное, чтобы будущий суженый девушки с добром относился к детям.