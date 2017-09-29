Полиция начала поиски напавших на редакцию издания Lenta.ru на Варшавском шоссе

Правоохранители разыскивают неизвестных, которые совершили нападение на на редакцию издания Lenta.ru на юге столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.



«29 сентября на службу «02» поступило сообщение о том, что в 02:00 неизвестный разбил стекло первого этажа, офисного помещения расположенного по адресу: Варшавское шоссе, д. 9 и бросил бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, скрылся. Произошло незначительное возгорание. Пострадавших нет. Сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей», — говорится в сообщении.



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Согласно открытым источникам информации, по указанному адресу находится бизнес-центр Даниловская мануфактура, где размещается издание редакции Lenta.ru.

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Ранее Агентство «Москва» сообщало, что неизвестные совершили нападение на здание, где расположена редакция Lenta.ru. Злоумышленники устроили поджог, а также разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой.