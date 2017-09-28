СМИ узнали детали завещания Хефнера

СМИ стало известно, кто получит наследство основателя журнала Playboy Хью Хефнера. Об этом пишет Life.

По данным на 2012 год, состояние Хефнера составляло 43 миллиона долларов. А в 2013 году американское издание US Weekly выяснило, что перед свадьбой будущая жена издателя Кристал Харрис, которая младше мужа на 60 лет, была вынуждена подписать брачный контракт, согласно которому после смерти Хефнера она не получит практические ничего.

Контракт предполагает, что миссис Хефнер достанутся лишь подаренные мужем украшения и некоторые личные вещи, которые она приобрела за время брака с ним.

Состояние же миллионера будет разделено между его четырьмя детьми: сыновьями Дэвидом, Купером и Марстоном и дочерью Кристи. Также основатель Playboy завещал часть своих денег Университету Южной Калифорнии и благотворительным организациям.