Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в одной из воинских частей на складах с реактивными частями для ракет дальнего действия были задержаны два офицера в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Укринформ».

По словам Матиоса, подполковника и полковника, которые должны были обеспечивать охрану складов, отстранили от службы.

«Интерфакс» уточняет , что на складах, о которых идет речь, хранятся ракетные выстрелы для ракет «Точка-У».

Ранее Матиос заявил, что на складах в Винницкой области, где произошло возгорание, не работала пожарная сигнализация . Кроме того, там не хватало 50 процентов технических средств охраны.