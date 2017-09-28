Главные события у вас в почте
На Украине склад с ракетами для "Точки-У" охраняли пьяные офицеры
Военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в одной из воинских частей на складах с реактивными частями для ракет дальнего действия были задержаны два офицера в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает «Укринформ».
По словам Матиоса, подполковника и полковника, которые должны были обеспечивать охрану складов, отстранили от службы.
«Интерфакс» уточняет, что на складах, о которых идет речь, хранятся ракетные выстрелы для ракет «Точка-У».
Ранее Матиос заявил, что на складах в Винницкой области, где произошло возгорание, не работала пожарная сигнализация. Кроме того, там не хватало 50 процентов технических средств охраны.
Вечером 26 сентября на складах боеприпасов, расположенных в районе Калиновки Винницкой области, начался пожар. Из-за возгорания снаряды стали взрываться. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что власти страны отрабатывают «различные версии случившегося», но, «вероятно, речь идет о внешних факторах». По фактам взрывов в Калиновке в Единый реестр досудебных расследований Украины внесли информацию с предварительной квалификацией «диверсия».
Оставить комментарий