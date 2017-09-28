СМИ: «Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на расизм фанатов «Спартака» в адрес игрока молодёжной команды



Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за двух эпизодов с проявлением расизма фанатами «Спартака» в адрес игрока молодёжной команды, которым имели место во время матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Как утверждает The Mirror, 18-летний форвард Бобби Адеканье дважды подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча со «Спартаком», который проходил в Москве. Сначала игрока оскорбляли при выходе на замену, а затем при вбрасывании из-за боковой линии.



Отмечено, что руководство клуба уже обратилось в УЕФА с просьбой расследовать данный вопрос.



Матч молодёжных команд завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».

