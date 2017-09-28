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СМИ: «Ливерпуль» пожаловался в УЕФА на расизм фанатов «Спартака» в адрес игрока молодёжной команды
Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за двух эпизодов с проявлением расизма фанатами «Спартака» в адрес игрока молодёжной команды, которым имели место во время матча 2-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Как утверждает The Mirror, 18-летний форвард Бобби Адеканье дважды подвергся оскорблениям на расовой почве во время матча со «Спартаком», который проходил в Москве. Сначала игрока оскорбляли при выходе на замену, а затем при вбрасывании из-за боковой линии.
Отмечено, что руководство клуба уже обратилось в УЕФА с просьбой расследовать данный вопрос.
Матч молодёжных команд завершился со счётом 2:1 в пользу «Спартака».
Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» по итогам матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем», но не стал расследовать сообщения о проявлении расизма во время игры.
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