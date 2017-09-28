Перевозчик «ВИМ-Авиа» оказался зарегистрирован в небольшой комнате в поселке Богатые Сабы, расположенном в ста километрах от Казани. Об этом сообщает агентство «Татар-информ».

Корреспонденты агентства нашли офис компании «среди непримечательных построек на окраине поселка». Здание огорожено длинным забором, единственная калитка которого заперта на замок. Пройти на территорию журналистам удалось через проходную соседнего участка.

«Можете пройти, там [в офисе «ВИМ-Авиа»] все равно ничего нет, только вывеска. У них там сейчас идет ремонт, вот недавно заменили окна. Помещение пустое стоит, там никто не работает. Я их давно не видел, с прошлого года», — рассказал «Татар-информ» местный охранник.

По данным агентства, офис авиакомпании расположен в одноэтажном здании «сомнительного вида»: с одной стороны в нем находятся два помещения, одно из которых принадлежит перевозчику, с другой стороны — въезд для машин и гараж. На фасаде дома висит ярко-красная вывеска «ВИМ-Авиа». Дверь в помещение была открыта. Внутри журналисты увидели заставленный коробками коридор. Затем они встретили двух сотрудниц сабинских коммунальных служб. По их словам, территория и здание принадлежат сабинскому «МПП ЖКХ», которое и сдает комнату в аренду «ВИМ-Авиа». Оплата аренды происходит раз в квартал, стоимость составляет 15 тысяч рублей.

Двадцать пятого сентября «ВИМ-Авиа» полностью прекратила чартерные перелеты. Этому решению предшествовали десятки задержанных рейсов в российских и зарубежных аэропортах. СК 25 сентября завел дело против сотрудников «ВИМ-Авиа» о хищении средств пассажиров по статье 159 УК РФ (мошенничестве в особо крупном размере). По версии следствия, сотрудники компании продавали билеты на рейсы, заведомо зная, что перелет не состоится. По версии следствия, таким способом авиаперевозчик получил более миллиона рублей.