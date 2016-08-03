Мать актера Степанова уличили во лжи у Шепелева

На программе эксперты задали артисту ряд вопросов. "В декабре 2016 года вы пытались покончить собой? И в апреле 2017 года? В те дни вы принимали наркотики, употребляли алкоголь или психотропные препараты?" — спросил Степанова один из специалистов. Василий не соврал, ответив отрицательно.

Также актера попросили восстановить события того вечера, когда он впервые выпал из окна. "Я сам не понимаю, что там делал. Лежал уже, пытался заснуть. Что-то меня начало двигать, не могу объяснить, что это было. Загадка для меня это", — рассказал Степанов.

Попытался вспомнить Василий на шоу и о втором падении. По словам артиста, они ужинали с отцом на кухне, и он уже собирался ложиться спать. Однако "что-то двинуло" его к тому, чтобы одеться и спуститься на третий этаж, где было открыто окно.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Авг 4 2016 в 2:29 PDT

Позже в студии "На самом деле" появились мать и брат актера. Они тоже прошли проверку на детекторе лжи. Максим заявил, что, на его взгляд, с Василием все хорошо.

Затем полиграф прошла и мать Степанова. "Вы уверены, что ваш сын не предпринимал попыток суицида ?" — задал вопрос эксперт. "Нет, не предпринимал", — ответила Людмила Викторовна. Слова матери актера сочли ложью. Услышав вердикт специалиста, она заявила, что больше ничего не скажет.

В итоге эксперты сошлись во мнении, что родным Василия необходимо посещать семейного психотерапевта. Они отметили, что Василий нуждается во внимании.

Напомним, в начале апреля актер выпал из окна. Степанов был доставлен в больницу, где ему диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы. По словам очевидцев, его никто не толкал.

Публикация от Василий Степанов (@vasiliystepanov_official) Авг 3 2016 в 5:17 PDT

После наложения гипса Василий покинул больницу. Однако на следующий день близкие артиста снова вызвали скорую, потому что он почувствовал недомогание. Медики пришли к выводу, что молодой человек нуждается в психиатрической помощи. В итоге, Степанов попал в Кащенко. Репортеры выяснили, что актер уже семь лет стоит на учете в столичной клинике.