СМИ: Минприроды составило рейтинг самых загрязненных городов России



Министерство природы РФ составило список 20 городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы, сообщает газета "Известия" со ссылкой на государственный доклад ведомства "О состоянии и об охране окружающей среды РФ".

Отмечается, что в топ-20 вошли Биробиджан, амурский Благовещенск, Братск, Зима, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Магнитогорск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Чегдомын, Черемхово, Черногорск, Чита, Шелехов.



Согласно рейтингу, в большинстве городов Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов уровень концентрации загрязняющих веществ превышает предельно допустимый. По данным издания, в Сибирском федеральном округе лидерами по загрязнению воздуха оказались Красноярский и Алтайский края, Кемеровская, Иркутская и Новосибирская области. В четырех последних в 2016 году показатели выросли по сравнению с предыдущим.



"По данным Минприроды, за последние три года в России ухудшилась ситуация с выбросами вредных веществ в атмосферу. В целом по стране в 2014–2016 годах заболеваемость астмой, ассоциированная с загрязнением воздуха, среди детей выросла в 1,7 раза, среди взрослых — в полтора раза. 15% городского населения испытывают воздействие высокого и очень высокого уровня загрязнения. Согласно государственному докладу ведомства, наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в регионах Сибирского федерального округа — Иркутской, Кемеровской областях и Алтайском крае. Здесь же наблюдается рост заболеваемости астмой", — говорится в сообщении.



Отмечается, что в России общий объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ в последние годы растет. Так, по данным доклада, в 2016-м в воздух попало 31 617,1 тысяч тонн вредных примесей, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. Из них 55%, что составляет 17 349,3 тысяч тонн — от предприятий.

