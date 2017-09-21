По секрету: граждане бегут из России

Раскрываем для вас "секреты" в подборке деловой прессы:



«Вообще-то я думал валить»

Как справиться с боссом?





У миллениалов и следующих за ними представителей поколения Y есть общее название — поколение «Я»

Как выжить в России





Здорово, братва! Придумали своё дело? И что, идея есть и всё готово? Спешу вас расстроить. Скорее всего, оно, дело это, не взлетит.

"Я приехала из России в короне"





Кате Розеноер пришлось безрезультатно посетить десятки собеседований, основать тревел-сервис LocalEyes.Tlv, прогореть, плакать из-за сорвавшихся заказов и того, что у семьи заканчиваются деньги, прежде чем найти себя в Израиле

Коррпуция в России — это миф





Коррумпированные чиновники считаются одной из самых больших проблем России. В рейтинге Transparency International 2015 года Россия заняла 119-е место из 167 позиций (первые места занимают страны с низким уровнем коррупции ).

Это провал: как Apple теряет рынки

