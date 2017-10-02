Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал "впечатляющими" результаты референдума о независимости автономии от Испании.



"Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.



В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу независимости автономного сообщества от Испании, которое испанское правительство считает незаконным и проведение которого "заморожено" Конституционным судом страны.



Утром проходили столкновения на некоторых избирательных участках, куда люди пытались не пустить Национальную Гвардию и полицию, которые пришли, чтобы изъять урны и бюллетени, согласно распоряжению судебных органов и прокуратуры.



Со стороны правоохранителей пострадали 33 человека, со стороны гражданских — 844.



Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул заявил, что за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек. Правом голоса в Каталонии обладают 5,3 миллиона человек.



Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении", однако заверил, что правительство готово вести диалог в рамках закона.