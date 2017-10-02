Ассанж заявил об изъятии в Каталонии около 700 тысяч бюллетеней

Правоохранительные органы Испании в ходе референдума о независимости в Каталонии изъяли около 700 тысяч заполненных бюллетеней. Об этом основатель Wikileaks Джулиан Ассанж написал на своей странице в Twitter.

"Порядка 700 тысяч заполненных бюллетеней были изъяты испанскими силами и не включены в подсчет голосов", — цитирует РИА Новости сообщение австралийского интернет-журналиста.

В Каталонии — автономном сообществе Испании — в воскресенье состоялся референдум о независимости. Мадрид не признает плебисцит, проведение которого ранее заблокировал Конституционный суд.

По данным каталонских властей, за отделение региона от Испании высказались 90 процентов участников референдума. Всего на избирательные участки пришли 2,3 миллиона человек.