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Под Борисоглебском разбился Як-130
Вблизи аэродрома в Борисоглебске в Воронежской области потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. Никто не пострадал.
ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома. Экипаж принял решение увести самолет от близлежащих построек, а затем катапультироваться.
Оба пилота благополучно приземлились и вышли на связь. По данным ведомства, их жизни и здоровью ничего не угрожает. За ними в район аварии отправлена поисково-спасательная группа.
Расследованием причин случившегося предстоит заняться комиссии по безопасности полетов Вооруженных сил, которая сейчас готовится вылететь с аэродрома Чкаловский.
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