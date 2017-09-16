Под Борисоглебском разбился Як-130

Вблизи аэродрома в Борисоглебске в Воронежской области потерпел аварию учебно-боевой самолет Як-130, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны . Никто не пострадал.

ЧП произошло при выполнении учебно-тренировочного полета вблизи аэродрома. Экипаж принял решение увести самолет от близлежащих построек, а затем катапультироваться.

Оба пилота благополучно приземлились и вышли на связь. По данным ведомства, их жизни и здоровью ничего не угрожает. За ними в район аварии отправлена поисково-спасательная группа.

Расследованием причин случившегося предстоит заняться комиссии по безопасности полетов Вооруженных сил, которая сейчас готовится вылететь с аэродрома Чкаловский.